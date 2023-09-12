Капитан «Локо» Баринов: интенсивность в РПЛ не хуже, чем в Италии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов считает, что интенсивность игры в Российской Премьер-Лиги не хуже, чем в итальянском первенстве.
«Все говорят, что чемпионат просел, но я так не считаю. В РПЛ сейчас нет проходной команды, которую ты обыграешь на одной ноге. Два-три года назад против некоторых клубов я понимал, что мы сейчас два-три гола засунем и спокойно выиграем. Сейчас все бьются, плотность очень высокая.
Все говорят про «Зенит», но с ними можно играть. Со всеми можно. «Краснодар» вот идёт без поражений, мы с ними на выезде сыграли же. Да, не очень хороший матч, но если бы реализовали три-четыре контратаки в первом тайме, можно было и три очка увезти.
У нас хорошая интенсивность. Со стороны так может не казаться, но, когда играешь, ощущаешь это. Недавно смотрел «Милан» — «Рома», где «Рома» играла вторым номером, а вратарь «Милана» пасы в центре поля с мячом раздавал. Там никто не бежит в прессинг сломя голову. Так что, думаю, у нас интенсивность не хуже чем в Италии», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 12 сентября 2023
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