Экс-защитник «Спартака» Жиго заявил о желании завершить карьеру в «Марселе»

Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго, ныне выступающий за «Марсель», заявил о желании завершить карьеру в провансальском клубе.

«Хотел бы я завершить карьеру здесь? Было бы здорово, если бы я мог завершить карьеру в „Марселе“. Если в клубе все еще хотят меня видеть, то да», — приводит слова Самуэля Жиго RMC Sport

Напомним, Самуэль Жиго покинул «Спартак» летом прошлого года. Вместе с красно-белыми француз выиграл Кубок России. Сейчас игрок выступает за «Марсель». Французская команда в прошедшем сезоне в Лиге 1 заняла третье место, набрав 73 очка. Контракт 29-летнего защитника с «Марселем» рассчитан до 2025 года. В сезоне-2023/2024 Жиго сыграл в составе провансальцев пять матчей во всех турнирах.