«Барселона» может купить Ольмо или Силву через год, выплатив сумму отступных

«Барселона» может приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву или полузащитника «Лейпцига» Даниэля Ольмо уже через год, выплатив сумму отступных. Об этом информирует Mundo Depotrivo.

Сообщается, что эти футболисты, которые недавно продлили контракты со своими клубами, включили в них дополнительный пункт, согласно которому через год они смогут покинуть нынешние команды, если заинтересованный в их услугах клуб заплатит приблизительно € 60 млн. Подчёркивается, что минувшим летом «Барселона» намеревалась взять Силву в бесплатную аренду на сезон с обязательством дальнейшего выкупа, однако руководство «Сити» не устроило подобное предложение.

Напомним, в этом сезоне Силва принял участие в 3 матчах АПЛ, в которых не отметился результативными действиями. В свою очередь, Ольмо провёл три игры за «быков» в Бундеслиге, в которых забил два гола.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.