Родри — о трансферах игроков в Саудовскую Аравию: это нужно как-то контролировать

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родриго Эрнандес поделился мнением относительно массового перехода футболистов из европейских клубов в чемпионат Саудовской Аравии минувшим летом.
«Понятное дело, что европейский футбол в нынешней ситуации проигрывает. Это осознанный и законный выбор игроков, которые решили поехать в Саудовскую Аравию. Их можно понять, учитывая суммы, которые им предлагаются. Я настаиваю на том, что это личное дело каждого, но нам, европейцам, подобная ситуация не нравится. Я думаю, что это нужно как-то контролировать. Сначала казалось, что речь идёт только о ветеранах, но теперь уезжают и молодые игроки», — приводит слова Родри Mundo Deportivo.
Напомним, этим летом в чемпионат Саудовской Аравии перешли такие футболисты, как Бензема, Неймар, Фирмино, Митрович, Канте, Хендерсон, Мане и многие другие. С прошлой зимы там играет и Роналду.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.
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