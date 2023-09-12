Ван Гал отреагировал на слухи о работе в сборной Германии

Бывший главный тренер Нидерландов, «Барселоны» и «Аякса» Луи ван Гал отреагировал на слухи, связывающие его с трудоустройством в сборной Германии.
«Для меня большая честь попасть в число тех, кого называют кандидатами на должность главного тренера сборной Германии. Но правда в том, что ни один иностранец никогда не работал с немецкой командой», — приводит слова ван Гала известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях.
Последним местом работы 72-летнего ван Гала была сборная Нидерландов, которую он оставил после завершения чемпионата мира в Катаре — 2022. Ранее Немецкий футбольный союз (DFB) объявил об увольнении Ханс-Дитера Флика, стоявшего во главе сборной Германии с 2021 года. Отметим, что грядущий чемпионат Европы — 2024 года пройдёт в Германии.
- 12 сентября 2023
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