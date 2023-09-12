Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это разрезает меня изнутри». Акинфеев — о сложностях коммуникации с болельщиками

«Это разрезает меня изнутри». Акинфеев — о сложностях коммуникации с болельщиками
Комментарии

Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о сложностях общения с болельщиками. Вратарь армейцев признается, что хотел бы дать автографы всем желающим, однако не может сделать это чисто физически.

«Невыносимо в том плане, что хочется уделить внимание всем, но ты этого сделать не можешь. У тебя тоже есть какое-то личное пространство, личное время. Мне больше всего обидно за то время, когда кто-то говорит: «Можно я последний? Можно я?» Но ты понимаешь, что там стоит ещё 100 человек, и тебе надо сказать: «Нет» или красиво уйти. Это меня разрезает на куски изнутри, потому что хочется дать автографы или сфоткаться, но мы люди не железные, после каких-то матчей просто устаём», — сказал Акинфеев в видео на клубном YouTube-канале ЦСКА.

Материалы по теме
Акинфеев: ЦСКА — это моя жизнь. Как сказать по-другому?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android