«Это разрезает меня изнутри». Акинфеев — о сложностях коммуникации с болельщиками
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Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о сложностях общения с болельщиками. Вратарь армейцев признается, что хотел бы дать автографы всем желающим, однако не может сделать это чисто физически.
«Невыносимо в том плане, что хочется уделить внимание всем, но ты этого сделать не можешь. У тебя тоже есть какое-то личное пространство, личное время. Мне больше всего обидно за то время, когда кто-то говорит: «Можно я последний? Можно я?» Но ты понимаешь, что там стоит ещё 100 человек, и тебе надо сказать: «Нет» или красиво уйти. Это меня разрезает на куски изнутри, потому что хочется дать автографы или сфоткаться, но мы люди не железные, после каких-то матчей просто устаём», — сказал Акинфеев в видео на клубном YouTube-канале ЦСКА.
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