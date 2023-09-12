Акинфеев: ЦСКА — это моя жизнь. Как сказать по-другому?
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Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своей связи с армейским клубом и объяснил, почему называет ЦСКА своей жизнью.
«Если бы я пришёл с улицы, я бы не сказал никогда в жизни, что ЦСКА — моя жизнь. А когда ты тут видел всё, прожил всё. Когда всё вот так пролетело… Хотя ещё, наверное, не всё пролетело, ещё попылим. Но по факту вся жизнь моя пролетела в ЦСКА. Конечно, это моя жизнь. А как по-другому сказать?» — сказал Акинфеев в видео пресс-службы армейского клуба.
Напомним, Акинфеев является воспитанником ЦСКА и провёл в команде уже более 20 лет. На счету голкипера более 700 официальных матчей за армейцев. 36-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны.
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