Экс-игрок «Амкара» Сираков: однажды Черчесов отправил меня в молодёжку. Не понял, почему

Легендарный футболист пермского «Амкара» Захари Сираков рассказал о своих отношениях с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
«Был какой-то неприятный момент буквально неделю. Отправили в молодёжку, а потом вернули обратно. Причины я не знаю. Наверное, Черчесов знает. Я даже не понял, почему это произошло. Я не конфликтный человек. Потом всё было нормально. Думаю, он сам всё понял и тоже потом подумал, что должен выбирать самых лучших футболистов. Никаких конфликтов у нас не было. Остались ли какие-то обиды? Нет. Всё нормально. Были очень хорошие моменты у нас вместе после этого. И команда играла хорошо и выигрывала. Такое случается, когда команда — большая семья. Самое главное, что всё вовремя решилось и не стало хуже», — приводит слова Сиракова Sport24.
Захари Сираков выступал за «Амкар» под руководством Черчесова в 2013–2014 годах.
- 12 сентября 2023
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