Вахания: Анюков и Кришито были сильнее нынешних защитников «Зенита»

Защитник сборной России и «Ростова» Илья Вахания поделился мнением, какое поколение крайних защитников «Зенита» было сильнее.
«Какое поколение крайних защитников «Зенита» сильнее? Анюков и Кришито. Может быть, даже поколение 2008 года, оно было круче. Как раз тогда я смотрел все матчи «Зенита» и восхищался командой», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».
Вахания является воспитанником «Зенита», в системе которого провёл 17 лет. В июле этого года 23-летний защитник перешёл в «Ростов».
Александр Анюков выступал за «Зенит» на протяжении 15 лет (с 2005 по 2020 год). Правый защитник сыграл за петербуржскую команду 417 матчей, в которых отметился 13 голами.
Итальянец Доминико Кришито перешёл в стан сине-бело-голубых в 2011 году из «Дженоа». За «Зенит» он принял участие в 225 матчах, забив 20 голов.
- 12 сентября 2023
-
17:59
-
17:40
-
17:37
-
17:33
-
17:21
-
17:20
-
17:18
-
17:05
-
17:00
-
17:00
-
16:47
-
16:45
-
16:43
-
16:35
-
16:27
-
16:25
-
16:20
-
16:14
-
16:11
-
16:10
-
16:07
-
16:02
-
16:02
-
16:02
-
16:00
-
15:56
-
15:54
-
15:41
-
15:40
-
15:39
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:03
-
15:02