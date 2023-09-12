Вахания: Анюков и Кришито были сильнее нынешних защитников «Зенита»

Защитник сборной России и «Ростова» Илья Вахания поделился мнением, какое поколение крайних защитников «Зенита» было сильнее.

«Какое поколение крайних защитников «Зенита» сильнее? Анюков и Кришито. Может быть, даже поколение 2008 года, оно было круче. Как раз тогда я смотрел все матчи «Зенита» и восхищался командой», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

Вахания является воспитанником «Зенита», в системе которого провёл 17 лет. В июле этого года 23-летний защитник перешёл в «Ростов».

Александр Анюков выступал за «Зенит» на протяжении 15 лет (с 2005 по 2020 год). Правый защитник сыграл за петербуржскую команду 417 матчей, в которых отметился 13 голами.

Итальянец Доминико Кришито перешёл в стан сине-бело-голубых в 2011 году из «Дженоа». За «Зенит» он принял участие в 225 матчах, забив 20 голов.