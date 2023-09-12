Баринов: в «Локо» есть психолог, но я не хожу. Пускай Магкеев ходит

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что не пользуется услугами клубного психолога. Хавбек заявил, что привык справляться с проблемами без помощи специалиста.

«В «Локомотиве» есть психолог, но я не хожу. К нему пускай Магкеев ходит, правда, ему пока не помогает, ха. Хотя психолог меня всё зовёт-зовёт, говорит: «Ну ты приходи, хотя бы пообщаемся». Я ей ответил: «Если когда-то мне понадобится, я приду». А так ― я не хожу. Я привык сам со всем справляться», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее партнёр Баринова по команде Станислав Магкеев рассказал, что ходил к психологу во время восстановления после травмы в целях профилактики депрессии.

Баринов является воспитанником московского «Локомотива». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл семь матчей, в которых забил один гол.