Вахания: нравилась игра Мальдини и Кришито, кумиром был Аршавин

Защитник сборной России и «Ростова» Илья Вахания рассказал о кумирах детства.

«Мне всегда нравилась игра защитников. Например, Паоло Мальдини. Была футболка Гаттузо. В детстве очень нравился «Милан».

Если рассматривать российских футболистов, то Александр Анюков, конечно. Доменико Кришито очень нравился. Следил за ним на поле, получал удовольствие от его игры. Чему-то, может быть, даже научился. Смотрел за его манерой, какое-то понимание действий могло передаться.

Кстати, одним из кумиров детства был Андрей Аршавин. У меня были его футболки из «Зенита» и «Арсенала». Я даже раз пять подряд пересматривал его покер в ворота «Ливерпуля».

Слежу ли за нынешними футболистами, наподобие Дугласа Сантоса и Марио Фернандеса? Нет, наверное. Безусловно, это отличные игроки, за которыми приятно наблюдать. Но такого, как было раньше, нет. Ребёнком ты восхищается футболистами, а сейчас – конкурируешь с ними. Слежу и черпаю что-то не только у защитников «Зенита», но и у всех остальных», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».