Вахания: нравилась игра Мальдини и Кришито, кумиром был Аршавин

Защитник сборной России и «Ростова» Илья Вахания рассказал о кумирах детства.
«Мне всегда нравилась игра защитников. Например, Паоло Мальдини. Была футболка Гаттузо. В детстве очень нравился «Милан».
Если рассматривать российских футболистов, то Александр Анюков, конечно. Доменико Кришито очень нравился. Следил за ним на поле, получал удовольствие от его игры. Чему-то, может быть, даже научился. Смотрел за его манерой, какое-то понимание действий могло передаться.
Кстати, одним из кумиров детства был Андрей Аршавин. У меня были его футболки из «Зенита» и «Арсенала». Я даже раз пять подряд пересматривал его покер в ворота «Ливерпуля».
Слежу ли за нынешними футболистами, наподобие Дугласа Сантоса и Марио Фернандеса? Нет, наверное. Безусловно, это отличные игроки, за которыми приятно наблюдать. Но такого, как было раньше, нет. Ребёнком ты восхищается футболистами, а сейчас – конкурируешь с ними. Слежу и черпаю что-то не только у защитников «Зенита», но и у всех остальных», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».
- 12 сентября 2023
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