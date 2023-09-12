Волков: себе за матч поставлю двойку. Карпин всем всё сказал как есть

Защитник сборной России Сергей Волков оценил свою игру в матче с Катаром и рассказал, о чём говорил главный тренер Валерий Карпин в раздевалке.

«Мы просто поговорили по душам. В основном говорил Валерий Георгиевич. Он всё сказал по факту, как есть. Никто никому не пихал. Все старались. Оценка себе по пятибалльной? Двойка.

Каждый должен спрашивать с себя. Если каждый будет полноценно работать над собой, то уровень РПЛ будет подниматься. Но сегодня каждый сделал то, что мог. Все очень старались, ни к кому нет претензий. О недонастрое говорить нельзя. Все из нас были настроены на 100 процентов! Без разницы на то, что это была товарищеская игра. Это сборная России, здесь нужно 200-300 процентов концентрации», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, сегодня, 12 сентября, состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборная Катара и национальная команда России. Матч завершился вничью со счётом 1:1.