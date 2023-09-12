Карпин: все сказали, что уровень РПЛ упал. Причина — в отъезде сильных игроков

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поддержал расхожее мнение, что уровень Российской Премьер-Лиги упал в последние годы. По словам Карпина, причина – отъезд сильных футболистов в другие страны.

«Для того чтобы понять, что уровень РПЛ за последние годы упал, не нужно смотреть матчи сборной. Об этом уже все сказали. Причина – в отъезде сильных футболистов», – передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, сегодня, 12 сентября, состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборная Катара и национальная команда России. Матч завершился вничью со счётом 1:1. В первом тайме соперники не отметились взятием ворот. На 70-й минуте Катар вышел вперёд благодаря голу нападающего Ахмеда Алаа. На 90-й минуте сборная России смогла сравнять счёт. Отличился защитник Александр Солдатенков с передачи Максима Глушенкова — 1:1.