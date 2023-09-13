Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.
«Первым делом что я сделаю? Отдохну. Два, три, четыре месяца — не знаю, сколько это будет. Просто выдохну, скажу, чтобы не трогали меня, потому что хочу побыть с семьей. На самом деле я мечтаю попутешествовать, первым делом съездить по Золотому кольцу России — для меня это ключевая галочка должна быть. Потом и на Алтай, и на Дальний Восток, и в Армению — красивые места. Чисто для себя, для познания, географии», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном на клубном YouTube-канале ЦСКА.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду уже больше 20 лет. На счету голкипера более 700 официальных матчей за армейцев. 37-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны.
- 13 сентября 2023
-
02:51
-
02:33
-
02:24
-
02:18
-
02:08
-
02:00
-
01:49
-
01:43
-
01:36
-
01:04
-
00:50
-
00:45
-
00:40
-
00:33
-
00:33
-
00:24
-
00:20
-
00:16
-
00:07
- 12 сентября 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:39
-
23:39
-
23:35
-
23:29
-
23:24
-
23:21
-
22:55
-
22:49
-
22:43
-
22:34
-
22:24
-
22:21
-
22:19