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Игорь Акинфеев рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры

Игорь Акинфеев рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

«Первым делом что я сделаю? Отдохну. Два, три, четыре месяца — не знаю, сколько это будет. Просто выдохну, скажу, чтобы не трогали меня, потому что хочу побыть с семьей. На самом деле я мечтаю попутешествовать, первым делом съездить по Золотому кольцу России — для меня это ключевая галочка должна быть. Потом и на Алтай, и на Дальний Восток, и в Армению — красивые места. Чисто для себя, для познания, географии», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном на клубном YouTube-канале ЦСКА.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду уже больше 20 лет. На счету голкипера более 700 официальных матчей за армейцев. 37-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны.

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