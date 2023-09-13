Спаллетти прокомментировал победу сборной Италии над Украиной в матче отбора на Евро-2024

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал победу над Украиной в домашнем матче отборочного этапа Евро-2024.
«Мы должны быть довольны тем, как сложился это вечер. Невозможно постоянно прессинговать и не дать сопернику сделать ни одного навеса. Мы допустили всего пару опасных ситуаций у своих ворот.
Команда показала хороший футбол. Давайте не будем чересчур придирчивыми, это будет несправедливо.
Это были очень непростые 20 дней. Мне нужно было думать о многих вещах. Но у меня была огромная поддержка от федерации», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.
12 сентября завершился матч 6-го тура группы C отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Италии и Украины. Сборная Италии одержала первую победу под руководством нового тренера — Лучано Спаллетти (2:1).
Италия занимает второе место группы С, заработав семь очков после четырёх игр. Украина (7) находится на третьей строчке, сыграв пять матчей.
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