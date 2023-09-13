Экс-игрок «Торпедо» Шляков продолжит карьеру в «Волгаре»

Защитник Евгений Шляков подписал контракт с «Волгарём», сообщает официальный сайт клуба. С начала года 32-летний футболист выступал за «Торпедо», но на днях московский клуб объявил об уходе игрока.

Шляков принял участие в семи матчах Первой лиги в текущем сезоне. В Российской Премьер-Лиге на счету уроженца Брянска 41 встреча с тремя разными клубами. Также он отыграл два сезона в чемпионате Румынии за клуб УТА.

В профессиональном футболе Евгений Шляков проводит свой четырнадцатый сезон, приняв участие в более чем 300 официальных матчей. С молодёжной сборной России он выигрывал Кубок Содружества в 2012 году.

Шляков уже выступал за «Волгарь» в первой половине сезона-2013/2014. Тогда он сыграл в 12 матчах за астраханцев.

В нынешнем сезоне Первой лиги «Волгарь» занимает 18 место, набрав три очка за девять туров.