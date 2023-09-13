Игорь Акинфеев высказался об отстранении России от международных турниров

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос об отстранении России от международных турниров.
«Обидно, что футболисты не играют в еврокубках, в Лиге чемпионов, за сборную. Это поколение может и не будет, наверное, расти так, как хочется всем в стране. Без сильных соперников ничего не происходит, не обижая наш чемпионат.
И вот за это обидно: футболисты-то ни при чём, попали в такую ситуацию. Дай Бог, чтобы как-то всё это разрешалось, потому что потихонечку стали в спорт пускать: и водные виды, и Карасёв поехал. Но, думаю, это просто его сходство с Коллиной», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном на клубном YouTube-канале ЦСКА.
Отстранение российских команд и сборных было принято совместным решением ФИФА и УЕФА от марта 2022 года.
- 13 сентября 2023
-
02:51
-
02:33
-
02:24
-
02:18
-
02:08
-
02:00
-
01:49
-
01:43
-
01:36
-
01:04
-
00:50
-
00:45
-
00:40
-
00:33
-
00:33
-
00:24
-
00:20
-
00:16
-
00:07
- 12 сентября 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:39
-
23:39
-
23:35
-
23:29
-
23:24
-
23:21
-
22:55
-
22:49
-
22:43
-
22:34
-
22:24
-
22:21
-
22:19