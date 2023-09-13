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Игорь Акинфеев высказался об отстранении России от международных турниров

Игорь Акинфеев высказался об отстранении России от международных турниров
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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос об отстранении России от международных турниров.

«Обидно, что футболисты не играют в еврокубках, в Лиге чемпионов, за сборную. Это поколение может и не будет, наверное, расти так, как хочется всем в стране. Без сильных соперников ничего не происходит, не обижая наш чемпионат.

И вот за это обидно: футболисты-то ни при чём, попали в такую ситуацию. Дай Бог, чтобы как-то всё это разрешалось, потому что потихонечку стали в спорт пускать: и водные виды, и Карасёв поехал. Но, думаю, это просто его сходство с Коллиной», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном на клубном YouTube-канале ЦСКА.

Отстранение российских команд и сборных было принято совместным решением ФИФА и УЕФА от марта 2022 года.

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