Тихонов — о «Спартаке»: когда стабилизируется состав, тогда стабилизируется и игра

Бывший нападающий московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался об игре красно-белых на старте сезона.

«Спартак» в 7-м туре РПЛ проиграл «Краснодару». Встреча завершилась со счётом 0:2.

«Какое впечатление о нынешнем «Спартаке»? Когда стабилизируется состав, тогда стабилизируется и игра. Если постоянно идёт смена как игроков, так и тактики, результата не будет. Понимаю, что сейчас в команде реально два состава и тренер в поиске. Когда будут играть лучшие, которые показывают достойный футбол, а не купленные, придёт результат», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

«Спартак» продлил свою безвыигрышную серию до четырёх матчей. Команда Абаскаля проиграла «Уралу» (2:3), «Зениту» (1:3) и «Краснодару» (0:2), а также сыграла вничью с «Ахматом» (0:0).

В следующем туре красно-белые примут на своём поле «Сочи». Матч на «Открытие Банк-Арене» пройдёт 16 сентября.

После семи туров чемпионата России «Спартак» занимает девятое место с десятью очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17 очков).