Тихонов — о «Спартаке»: когда стабилизируется состав, тогда стабилизируется и игра

Бывший нападающий московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался об игре красно-белых на старте сезона.
«Спартак» в 7-м туре РПЛ проиграл «Краснодару». Встреча завершилась со счётом 0:2.
«Какое впечатление о нынешнем «Спартаке»? Когда стабилизируется состав, тогда стабилизируется и игра. Если постоянно идёт смена как игроков, так и тактики, результата не будет. Понимаю, что сейчас в команде реально два состава и тренер в поиске. Когда будут играть лучшие, которые показывают достойный футбол, а не купленные, придёт результат», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».
«Спартак» продлил свою безвыигрышную серию до четырёх матчей. Команда Абаскаля проиграла «Уралу» (2:3), «Зениту» (1:3) и «Краснодару» (0:2), а также сыграла вничью с «Ахматом» (0:0).
В следующем туре красно-белые примут на своём поле «Сочи». Матч на «Открытие Банк-Арене» пройдёт 16 сентября.
После семи туров чемпионата России «Спартак» занимает девятое место с десятью очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17 очков).
- 13 сентября 2023
-
09:10
-
09:00
-
08:59
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:27
-
08:07
-
07:43
-
07:28
-
07:11
-
05:37
-
04:59
-
04:52
-
04:31
-
04:12
-
03:39
-
03:37
-
03:32
-
03:12
-
02:51
-
02:33
-
02:24
-
02:18
-
02:08
-
02:00
-
01:49
-
01:43
-
01:36
-
01:04
-
00:50
-
00:45
-
00:40
-
00:33
-
00:33