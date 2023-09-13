Дзаньоло — о победе в матче с Украиной: хотим попасть на Евро и быть там главными героями

Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Италии Николо Дзаньоло поделился эмоциями после победы итальянцев в матче квалификации Евро-2024 со сборной Украины (2:1).

«Было важно выиграть сегодня, так как мы должны были реабилитироваться за оплошность в матче со сборной Северной Македонии. Личное выступление сегодня не являлось приоритетным. Болельщики ожидают от нас многого, поэтому я принимаю критику от них. Мы сильная команда, и, даже если нет турнирной гонки, мы обязаны отдавать все силы, надевая футболку сборной. Спаллетти? Он мастер, который говорит вам правду в лицо, если ему что-то не нравится. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Мы надеемся, что пройдём с ним долгий путь. Отберёмся ли мы на Евро? Хотим попасть туда и быть главными героями», – приводит слова Дзаньоло официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.