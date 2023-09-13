Коман отговаривал Павара от перехода в «Интер»

Полузащитник «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман отговаривал бывшего одноклубника Бенжамена Павара от перехода в «Интер». Об этом сообщает Sport Bild.
По информации источника, Коман объяснял соотечественнику, что переход в миланский клуб не является шансом, который выпадает раз в жизни, и что ему следует остаться в «Баварии» ещё на сезон, а затем спокойно принимать решение о своём будущем. Полузащитник мюнхенцев доказывал, что «Бавария» более статусный европейский клуб, чем «Интер». Однако предпринимаемые попытки оставить Павара в команде оказались безуспешными.
Напомним, минувшим летом 27-летний защитник перешёл в миланский клуб. По информации СМИ, стоимость перехода игрока составила € 30 млн плюс € 2 млн бонусами. Стороны заключили пятилетнее соглашение (до конца июня 2028 года).
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