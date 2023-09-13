Салихова: «Спартак» потерял Абаскаля, обрушив на него ответственность за все сферы клуба

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном возвращении Валерия Карпина в московский клуб. По её мнению, вседозволенность в стане красно-белых погубила нынешнего наставника команды Гильермо Абаскаля.
«Будет ли успех у Карпина в «Спартаке» в нынешних условиях? Если Карпин опять придёт в «Спартак», то новым владельцам нужно осознать, что придёт в клуб не только Карпин, но и мастодонт российского футбола агент Алексей Рыскин. В «Ростове» их связка работала, так как главный — Рыскин, который не даёт Карпину потерять берега.
А кто будет в «Спартаке» сдерживать самого Рыскина? Нынешние руководители? Не смешите. Они молодого Абаскаля, абсолютно не избалованного ни высокой зарплатой, ни имеющего никогда доступа к трансферам, потеряли, в один момент обрушив на него груз ответственности за происходящее во всех сферах в клубе.
Кто Карпину мешал построить стратегию развития, а не заниматься хаотичными закупками, когда на одного качественного футболиста приходилось три ничтожных?» — приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.
- 13 сентября 2023
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