Геркус: чтобы обыгрывать азиатские сборные, нужно поработать — одной левой не получается

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус отреагировал на ничейный результат в товарищеском матче сборных России и Катара. Напомним, игра проходила вчера, 12 сентября, в Катаре и завершилась со счётом 1:1.

«Ну вот к вопросу о том, что нам делать в Азиатской конфедерации и какой там уровень. Уровень вполне приличный, есть с кем играть. Одной левой не получается. Шапками тоже не закидываются.

Чтобы обыгрывать крепкие азиатские сборные, нужно поработать», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Рассматривалась возможность перехода России а Азиатскую конфедерацию футбола.