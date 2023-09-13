Бокете заявила, что телефон Эрмосо был взломан с целью оправдать Рубиалеса

Бывшая футболистка сборной Испании Вероника Бокете заявила, что мобильный телефон Дженни Эрмосо был взломан в поисках фактов, которые могли бы скомпрометировать её и оправдать Луиса Рубиалеса после скандального поцелуя. Напомним, в Сети появлялось видео, на которых видно, как Эрмосо в автобусе шутит и смеётся от шуток про поцелуй Рубиалеса.

«Это война. А на войне нет правил. Мобильный телефон Дженни был взломан. У них был доступ к фотографиям и видео, которые были «слиты» для нападения на жертву.

В автобусе были и другие моменты, когда футболистки говорили, что такое нельзя терпеть. Поскольку ФИФА запретила Рубиалесу связываться с Дженни, он стал искать другие пути.

Если бы камеры не зафиксировали этот поцелуй, Рубиалес считался бы лучшим функционером в мире, а Хорхе Вильда — лучшим тренером», — приводит слова Бокете Marca.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, что Рубиалес чуть ранее сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.