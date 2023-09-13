Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бокете заявила, что телефон Эрмосо был взломан с целью оправдать Рубиалеса

Бокете заявила, что телефон Эрмосо был взломан с целью оправдать Рубиалеса
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая футболистка сборной Испании Вероника Бокете заявила, что мобильный телефон Дженни Эрмосо был взломан в поисках фактов, которые могли бы скомпрометировать её и оправдать Луиса Рубиалеса после скандального поцелуя. Напомним, в Сети появлялось видео, на которых видно, как Эрмосо в автобусе шутит и смеётся от шуток про поцелуй Рубиалеса.

«Это война. А на войне нет правил. Мобильный телефон Дженни был взломан. У них был доступ к фотографиям и видео, которые были «слиты» для нападения на жертву.

В автобусе были и другие моменты, когда футболистки говорили, что такое нельзя терпеть. Поскольку ФИФА запретила Рубиалесу связываться с Дженни, он стал искать другие пути.

Если бы камеры не зафиксировали этот поцелуй, Рубиалес считался бы лучшим функционером в мире, а Хорхе Вильда — лучшим тренером», — приводит слова Бокете Marca.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, что Рубиалес чуть ранее сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.

Материалы по теме
Президент Ла Лиги Тебас: Рубиалес устраивал оргии после рабочего дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android