Президент Ла Лиги Тебас: Рубиалес устраивал оргии после рабочего дня

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об отставке Луиса Рубиалеса с поста президента федерации футбола Испании.

«Он довёл всё до предела. Были и более серьёзные вещи. Он знал, что однажды что-то произойдёт. Оргии после рабочего дня, приглашение друзей на паэлью… Были вещи, которые нельзя назвать нормальными. Это замечали, но не придавали значения. Когда-нибудь это должно было случиться, и это случилось. Я думал, всё сойдет ему с рук. Он доводит всё до крайности, не думая о последствиях, которые могут возникнуть», – приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, что Рубиалес чуть ранее сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.