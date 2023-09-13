Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кавазашвили: Карпин не видит среди наших футболистов достойных игроков для сборной России

Кавазашвили: Карпин не видит среди наших футболистов достойных игроков для сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на совет Валерия Карпина российским футболистам уезжать из РПЛ.

«Если бы это был Советский Союз, то Карпина бы привлекли к ответственности за призыв покинуть нашим людям свою страну и выступать в других странах мира. Но сейчас мы находимся в абсолютно другом состоянии с зарубежными странами. Если раньше была идеологическая работа, спортсмены были ответственны перед своей страной, клубом, то сейчас это ушло в далёкие времена. Сейчас футбол — коммерция. Где бы футболист ни выступал, его главная задача — заработать побольше денег. Не имеет значения, в какой клуб и страну он поедет.

Карпин видит, что наш чемпионат слабее, чем европейский. Он не видит сегодня среди наших футболистов достойных игроков для сборной России. Карпин говорит, чтобы футболисты научились играть, пусть едут в Европу», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Карпин: 568 тысяч раз советовал молодым уезжать из РПЛ. Могу ещё раз сказать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android