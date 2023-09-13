Салиба — о правилах Артеты в столовой: каждый приём пищи сопровождался сменой партнёров

Защитник «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба рассказал о методах главного тренера «пушкарей» Микеля Артеты, направленных на сплочение команды и создание хорошей атмосферы в коллективе.
«Тренеры говорят нам многое о том, как важно быть единым целым и быть вместе не только с болельщиками, но и с партнёрами по команде. Примером может служить летний тур по Америке. Каждый наш приём пищи сопровождался сменой столиков и партнёров, с которыми мы ели. Мы не выбирали один и тот же стол, за которым будем сидеть на обеде или ужине. Футболисты могут без проблем общаться с тренерским штабом, другими игроками, и мне это действительно нравится. Возможно, в команде есть человек, с которым ты раньше меньше общался, а сейчас у тебя появился шанс узнать его получше», – приводит слова Салиба The Sun.
- 13 сентября 2023
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