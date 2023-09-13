Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салиба — о правилах Артеты в столовой: каждый приём пищи сопровождался сменой партнёров

Салиба — о правилах Артеты в столовой: каждый приём пищи сопровождался сменой партнёров
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба рассказал о методах главного тренера «пушкарей» Микеля Артеты, направленных на сплочение команды и создание хорошей атмосферы в коллективе.

«Тренеры говорят нам многое о том, как важно быть единым целым и быть вместе не только с болельщиками, но и с партнёрами по команде. Примером может служить летний тур по Америке. Каждый наш приём пищи сопровождался сменой столиков и партнёров, с которыми мы ели. Мы не выбирали один и тот же стол, за которым будем сидеть на обеде или ужине. Футболисты могут без проблем общаться с тренерским штабом, другими игроками, и мне это действительно нравится. Возможно, в команде есть человек, с которым ты раньше меньше общался, а сейчас у тебя появился шанс узнать его получше», – приводит слова Салиба The Sun.

Материалы по теме
Артета: говорил Хаверцу, что поначалу всё тяжело. Мне тоже было тяжело покорить свою жену
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android