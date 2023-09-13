Защитник «Реала» Карвахаль — об обвинениях в сексуальном домогательстве: это полная ложь

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль сообщил, что он подал в суд на СМИ, которые распространяют о нём ложную информацию.
«Вся информация обо мне, опубликованная в прессе в последние дни, является полной ложью. Начиная с моей связи с политическими партиями и заканчивая сексуальным домогательством на чемпионате мира по футболу в России в 2018 году. Я считаю отвратительным, что СМИ имеют право безнаказанно писать, придавая достоверность словам третьих лиц и пороча моё имя и честь. Я уже обратился в суд», – написал Карвахаль в своём «твиттере».
Напомним, ранее появилась информация, что во время чемпионата мира в России защитник «Реала» делал непристойные предложения официантке. Также испанские СМИ писали, что Карвахаль является сторонником ультраправой национально-консервативной политической партии Испании.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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