Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В матче с Катаром за сборную России дебютировали пять футболистов

Сергей Волков, Илья Лантратов, Дмитрий Скопинцев, Александр Юшин и Артём Карпукас впервые сыграли за сборную России, приняв участие в товарищеском матче с Катаром (1:1).

Правый защитник «Краснодара» Сергей Волков появился в стартовом составе сборной России, после перерыва его заменил Даниил Хлусевич из «Спартака». Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов вышел на поле на 69-й минуте вместо Матвея Сафонова, крайний защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев заменил Артёма Макарчука на 46-й минуте.

Александр Юшин в компенсированное ко второму тайму время появился на поле вместо хавбека «Монако» Александра Головина, а Артём Карпукас заменил нападающего «Спартака» Александра Соболева. Игра завершилась вничью, со счётом 1:1, в составе команды Валерия Карпина отличился центральный защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.