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Карпин — о матче с Катаром: можно сказать, что все футболисты получили премию

Карпин — о матче с Катаром: можно сказать, что все футболисты получили премию
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал возможность всем полевым игрокам принять участие в гостевом товарищеском матче со сборной Катара, чтобы они почувствовали, каково это — играть за национальную команду.

«В этот раз все футболисты вышли на поле, потому что катарцы разрешили сделать 12 замен. Да, дал почувствовать всем игру за сборную, получили все премию, так скажем, за работу, которую провели за время сборов», — приводит слова Карпина ТАСС.

12 сентября сборная России на выезде сыграла вничью с национальной командой Катара (1:1). В этом матче были задействованы все российские полевые игроки.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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