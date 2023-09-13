Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Изидор: болельщики «Локо» называют меня предателем, но им лучше обратиться к руководству

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор посоветовал болельщикам «Локомотива», которые называют его предателем, обратиться к руководству московского клуба.

«Болельщики «Локомотива» называют меня предателем, но им лучше обратиться к руководству клуба», — передает слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

О переходе Изидора в «Зенит» было объявлено 9 сентября. Французский форвард присоединился к сине-бело-голубым на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Кроме того, у «Зенита» есть опция выкупа контракта Вильсона у «Локомотива».

Ранее председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказывал, что сумма обязательного выкупа составляет € 4 млн плюс бонусы, в общей сложности сине-бело-голубые могут заплатить железнодорожникам около 6 млн за трансфер французского форварда.