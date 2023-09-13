Вильсон Изидор объяснил решение перейти из «Локомотива» в «Зенит»

Французский нападающий Вильсон Изидор объяснил своё решение перейти из «Локомотива» в «Зенит».
«У меня уже было немного времени осмотреться, ознакомиться с городом. Санкт-Петербург — прекрасный, очень красивый город. Мне здесь очень нравится, в команде приняли хорошо. Я сейчас сделаю все, чтобы набрать максимальную форму. Мне чуть проще, потому что я немного говорю по-русски и понимаю португальский, так что в общении с партнерами по команде нет никаких проблем.
Я выбрал «Зенит», потому что это самый большой клуб в России, чемпион. Во Франции все прекрасно знают о «Зените», поэтому для меня это был очень простой выбор», — передает слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
О переходе Изидора в «Зенит» было объявлено 9 сентября. Французский форвард присоединился к сине-бело-голубым на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Кроме того, у «Зенита» есть опция выкупа контракта Вильсона у «Локомотива».
- 13 сентября 2023
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