18-летний защитник Кирш перешёл из «Зенита» в «Ростов»

Защитник Илья Кирш перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Ростов» на правах аренды, сообщает пресс-служба ростовского клуба.
«18-летний центральный защитник «Зенита» и сборной России U-19 присоединился к нашей команде. Илья – воспитанник «Зенита», выступал за вторую команду клуба, в последнее время всё чаще привлекался к работе с основной. Приветствуем Илью в «Ростове» и желаем хорошей игры», — говорится в заявлении клуба.
Футболист находился в системе «Зенита» с 2015 года. В сезоне-2021/2022 стал победителем Юношеской футбольной лиги-1 и Юношеской футбольной лиги-2. Игрок вызывался в юношеские команды сборной России. 25 января 2023 года в международном товарищеском матче против ФК «Аль-Бидда» Илья дебютировал за основную команду «Зенита».
В нынешнем сезоне LEON-Второй лиги центральный защитник принял участие в шести матчах за вторую команду «Зенита».
- 13 сентября 2023
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