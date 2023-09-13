18-летний защитник Кирш перешёл из «Зенита» в «Ростов»

Защитник Илья Кирш перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Ростов» на правах аренды, сообщает пресс-служба ростовского клуба.

«18-летний центральный защитник «Зенита» и сборной России U-19 присоединился к нашей команде. Илья – воспитанник «Зенита», выступал за вторую команду клуба, в последнее время всё чаще привлекался к работе с основной. Приветствуем Илью в «Ростове» и желаем хорошей игры», — говорится в заявлении клуба.

Футболист находился в системе «Зенита» с 2015 года. В сезоне-2021/2022 стал победителем Юношеской футбольной лиги-1 и Юношеской футбольной лиги-2. Игрок вызывался в юношеские команды сборной России. 25 января 2023 года в международном товарищеском матче против ФК «Аль-Бидда» Илья дебютировал за основную команду «Зенита».

В нынешнем сезоне LEON-Второй лиги центральный защитник принял участие в шести матчах за вторую команду «Зенита».