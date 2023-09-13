«Ризеспор» арендует Гайча у ЦСКА. Турецкий клуб полностью покроет зарплату игрока

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч перейдёт в «Ризеспор» на правах аренды до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Турецкий клуб полностью покроет зарплату игрока.

Ранее журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале сообщал об этой возможности.

Также сообщалось об интересе к Гайчу со стороны «Сочи», «Аланьяспора», «Кайсериспора» и «Сивасспора».

Напомним, Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренсо» за € 8,5 млн. С тех пор в 37 матчах нападающий забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года. Отметим, что Гайч, будучи игроком ЦСКА, уже трижды отправлялся в аренду в другие европейские клубы — итальянские «Верону» и «Беневенто», а также испанскую «Уэску».