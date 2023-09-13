ЭСК признала правильным решение засчитать гол «Локо» в ворота «Балтики» в игре 7-го тура

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал текст решения Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) по матчу 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Балтика» (3:2). Калининградцы обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артёма Любимова в эпизоде с взятием ворот «Балтики» на 17-й минуте матча.

«Решение комиссии:

Решение ЭСК мотивировано тем, что в первой атакующей фазе команды «Локомотив» нападающий этой команды №7 Артём Дзюба, находясь в офсайдной позиции в момент передачи мяча партнеёром по команде, не мог быть наказанным за это нахождение, так как он не вмешивался в игру и не мешал играть в мяч игроку обороняющейся команды «Балтика» №2 Александру Жирову, находясь от него на расстоянии нескольких метров и не вступая с ним в единоборство за мяч.

Так как в последующей атакующей фазе потенциальные нарушения со стороны игроков команды «Локомотив» отсутствовали, комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот в данном игровом эпизоде», — написано в тексте решения ЭСК.