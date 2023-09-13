ЭСК признала правильными все решения Кукуяна в матче ЦСКА – «Зенит»

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал текст решения Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) по матчу 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит» (1:1). Сине-бело-голубые обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Кукуяна в четырёх эпизодах.

«Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА на 37-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды ЦСКА №2 Дугласа Келлвена в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как этот контакт произошёл с рукой, находящейся в естественном положении в соответствии с его движением в данной ситуации после умышленной игры в мяч этим же игроком. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА на 75-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды ЦСКА №4 Виллиана Роши против атакующего игрока команды «Зенит» №4 Данилы Кругового, так как оба игрока, теряя равновесие в единоборстве за мяч без нарушения правил, начали падать на газон, а незначительный контакт защитника с ногой нападающего при падении был без какого-либо воздействия на соперника и, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым. В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

3. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА на 83-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве атакующего игрока команды «Зенит» №33 Ивана Сергеева с игроками обороняющейся команды ЦСКА №4 Виллианом Рошей и №27 Роберто Мойзесом в их штрафной площади комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны кого-то из защитников, так как оба позиционно находились ближе к мячу и двигались к нему, их руки не были неестественно выставлены в сторону, тогда как нападающий при попытке опередить соперников сам инициировал контакт с плечом игрока обороны. В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

4. Судья правильно не удалил с поля игрока команды ЦСКА №4 Виллиана Рошу на 90+3-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока команды ЦСКА №4 Виллиана Роши, кратковременно ухватившего за горло игрока команды «Зенит» №21 Александра Ерохина, комиссия квалифицирует как неспортивное поведение, так как с его стороны не было дополнительного усилия, которое могло бы угрожать безопасности соперника. Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы и жестокости со стороны игрока ЦСКА комиссия не может рассматривать данное действие как очевидное проявление агрессивного поведения, в связи с чем единогласно поддерживает решение судьи вынести данному игроку предупреждение за неспортивное поведение», — написано в тексте решения ЭСК.