Рубиалес: если бы на месте женской сборной была мужская, я бы на эмоциях кого-то чмокнул

Бывший президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес вспомнил, как он поцеловал футболистку Дженни Эрмосо, и рассказал, что поступил бы точно также, если бы на месте женской сборной была мужская.

«Мы оба были на эмоциях. Мы поздравили друг друга, я спросил её: «Можно тебя чмокнуть?». Это нормально в нашей стране. Я её быстро чмокнул, по-моему, она дала мне одну или две пощечины и всё. Конечно, никакого сексуального подтекста не было. Просто я был очень рад завоеванию трофея в этот момент.

Думаю, что у латиноамериканцев такая тактильность вполне нормальна между парнями и девушками. Дело в менталитете. Если бы на месте женской сборной была мужская, я бы так же на эмоциях кого-то чмокнул. Сто процентов», — сказал Рубиалес в интервью журналисту Пирсу Моргану.