Шишкин — о «Краснодаре»: рад, что хоть кто-то составляет «Зениту» конкуренцию

Бывший защитник «Спартака» и «Краснодара» Роман Шишкин порассуждал о шансах своих бывших команд в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«После перерыва на сборную, надеюсь, все травмированные игроки «Спартака» присоединятся к команде. Было время поработать над всеми неудачными действиями. Поэтому я думаю, что команда сделает выводы, ведь она должна находиться вверху таблицы. В игре 8-го тура с «Сочи» нужна только победа.

Семь очков отставания от «Краснодара» — многовато. Это связано с пропущенными мячами. Если ребята научатся не пропускать, можно поправить ситуацию. Вот «Краснодар» мало пропускает, хорошо играет в защите, целостно — и команда находится на первом месте.

Долго ли «быки» будут лидировать в чемпионате? Всё будет зависеть от их состава. Если Кордоба не получит травму, как и Сперцян, то за двойку команда точно будет биться. Но для «Краснодара» это необычный опыт. Тут может сыграть психологический момент. Однако я рад, что хоть кто-то составляет «Зениту» конкуренцию», — приводит слова Шишкина «Евро-Футбол.Ру».