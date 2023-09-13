Шишкин — о «Краснодаре»: рад, что хоть кто-то составляет «Зениту» конкуренцию

Бывший защитник «Спартака» и «Краснодара» Роман Шишкин порассуждал о шансах своих бывших команд в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
«После перерыва на сборную, надеюсь, все травмированные игроки «Спартака» присоединятся к команде. Было время поработать над всеми неудачными действиями. Поэтому я думаю, что команда сделает выводы, ведь она должна находиться вверху таблицы. В игре 8-го тура с «Сочи» нужна только победа.
Семь очков отставания от «Краснодара» — многовато. Это связано с пропущенными мячами. Если ребята научатся не пропускать, можно поправить ситуацию. Вот «Краснодар» мало пропускает, хорошо играет в защите, целостно — и команда находится на первом месте.
Долго ли «быки» будут лидировать в чемпионате? Всё будет зависеть от их состава. Если Кордоба не получит травму, как и Сперцян, то за двойку команда точно будет биться. Но для «Краснодара» это необычный опыт. Тут может сыграть психологический момент. Однако я рад, что хоть кто-то составляет «Зениту» конкуренцию», — приводит слова Шишкина «Евро-Футбол.Ру».
- 13 сентября 2023
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