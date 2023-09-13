Каррера: я был против Глушакова? Это неправда, я не организатор матча

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на информацию о том, что он был против участия полузащитника Дениса Глушакова в матче памяти Ильи Цымбаларя.

«Я не организатор матча. Такого не было, это неправда, о чём вы говорите. Я приехал в Россию, чтобы быть тренером команды», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, 9 сентября, состоялся матч памяти Ильи Цымбаларя. Место на тренерском мостике «Спартака» заняли Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавил Массимо Каррера. Легенды «Спартака» победили сборную мира со счётом 2:1. В составе красно-белых голами отметились защитник Андрей Ещенко и нападающий Роман Павлюченко. За сборную мира единственный мяч забил Максим Ромащенко.