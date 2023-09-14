Агент — о переходе Кирша из «Зенита» в «Ростов»: данная аренда подразумевает опцию выкупа

Агент Василий Голяна, представляющий интересы 18-летнего защитника «Зенита» Ильи Кирша, прокомментировал переход футболиста в «Ростов».

«Ростову» был необходим центральный защитник, мощный и габаритный. Соответственно, рассматривали разные кандидатуры. В том числе Кирша. Валерий Карпин вместе с тренерским штабом, селекционеры «Ростова» посмотрели его игры, проанализировали и приняли решение, что данный футболист подходит по качествам.

Повлияло ли на выбор Кирша присутствие в «Ростове» Данила Прохина и Ильи Вахания? Тогда ещё можно в этот список и Столбова добавить — с Ильёй они вообще давние друзья. Нет, это не взаимосвязано. По всем футболистам, которые работают с нами, в период трансферного окна мы находимся в поиске хороших вариантов продолжения карьеры. Будь то аренда или полноценный трансфер. Я точно не пытаюсь трудоустроить футболиста в клуб, где у него друзья играют. По Киршу мы находились в переговорах с двумя клубами РПЛ и двумя клубами Первой лиги. Но финальная договоренность получилась именно с «Ростовом».

Просто есть специфика трансферных контрактов. Не все клубы идут на те условия, которые требует «Зенит». Порой клубам не интересно просто брать футболиста в аренду, они хотят только полноценный трансфер. Порой игроков готовы взять в аренду с выкупом, но зачастую сумма такого выкупа достаточно высокая. Для некоторых клубов и вовсе неподъемная. Поэтому варианты отваливаются. Где-то принципиален момент с опцией обратного выкупа, что, например, категорически не устраивает некоторые клубы. Вроде как и футболист нравится, взять готовы и заплатить запрашиваемую сумму тоже в состоянии, но на обратный выкуп не идут.

Есть много нюансов. Последнее время «Ростов» действительно по некоторым футболистам взаимодействует больше с «Зенитом», но это не тенденция, а лишь совпадение концепций по некоторым футболистам в плане их развития, а также приемлемые условия для обеих сторон.

Есть ли у «Ростова» право выкупа Кирша? Есть, конечно. Данная аренда подразумевает опцию выкупа», — приводит слова агента «РБ Спорт».