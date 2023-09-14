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Романо: «Арсенал» продолжает работать над продлением контракта с Эдегором

Лондонский «Арсенал» продолжает работать над продлением контракта с полузащитником Мартином Эдегор, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере». По информации источника, все идет оптимистично.

Эдегор перешел в «Арсенал» из «Реал Мадрида» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила € 35 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Эдегора в € 90 млн.

В прошлом сезоне 24-летний норвежец сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 8 голевых передач. В нынешнем Эдегор уже сыграл 4 матча и забил 2 мяча.

«Арсенал» уже продлил ряд игроков, среди которых Букайо Сака, Вильям Салиба, Габриэл Мартинелли и Аарон Рамсдейл.

После четырех туров «Арсенал» занимает пятое место с 10 очками. Лидирует в чемпионате Англии «Манчестер Сити» (12 очков).

В следующем туре АПЛ красно-белые сыграют в гостевом матче с «Эвертоном». Встреча состоится 17 сентября.