Евгения Савина снова проверяют на дискредитацию ВС РФ. В этот раз ему грозит тюремный срок

Бывшего футболиста, а ныне известного блогера Евгения Савина снова проверяют на дискредитацию армии России, информирует телеграм-канал Mash.

Согласно сведениям источника, повод для новой проверки — его высказывания в адрес России и армии в апрельском интервью Ксении Собчак. Ранее Савин уже привлекался к ответственности за дискредитацию ВС РФ и заплатил штраф в размере 50 тыс. рублей. Если найдут повторное нарушение, будет возбуждено уголовное дело и спортсмену грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, Савин покинул Россию, объяснив это своей гражданской позицией. На своём YouTube-канале блогер опубликовал выпуск с участием украинских футболистов, которые в негативном ключе высказывались о России. Во времена своей футбольной карьеры Евгений выступал за «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал» и тульский «Арсенал».