Бояринцев: положительно отнёсся бы к Черчесову в «Спартаке». Способен привнести дисциплину

Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев выразил отношение к перспективе возвращения бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова в московский «Спартак».

«Отнёсся бы положительно. У него были замечательные команды в Польше, в Венгрии, где он вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Это достаточно знаковая фигура для «Спартака». Может, команде нужна дисциплина и жёсткая рука. Черчесов способен это привнести», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Черчесов остаётся без работы после увольнения из «Ференцвароша» в июле этого года.