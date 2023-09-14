Президент «Пюника» Согомонян: Федерация футбола Армении объявила нам войну

Президент «Пюника» Артур Согомонян раскритиковал работу Федерации футбола Армении.

«В Армении нет Премьер-лиги, а чемпионат организует федерация футбола. В их обязанности входит организация справедливого чемпионата, справедливого первенства и судейства. Они за это получают деньги из УЕФА. Но они же и принимают решение лишить лидера чемпионата возможности принимать домашние матчи. Это связано с позицией «Пюника». Мы ещё в прошлом году указали на многочисленные ошибки Федерации футбола Армении. Но вместо выхода на диалог они объявили нам войну, и это привело к таким печальным последствиям. В этом году очередные выборы, и они очень боятся не быть избранными и хотят решить все вопросы с теми, кто их не поддерживает. Причина не футбольная — она политическая. Она в желании этих людей остаться у власти, при этом за четыре года они ничего такого не сделали. Очень боятся, что не получат поддержки и действуют такими некорректными методами.

Пока мы не очень понимаем, что делать. «Пюник» нашёл поле на одну игру. В принципе «Ширак» может и дальше давать нам поле, но это будет абсурдно, когда ереванская команда с самой большой армией болельщиков в Армении будет играть в Гюмри без болельщиков.

В Армении проблемы с национальным футболом, с внутренним чемпионатом. На стадионы ходит мало людей, с каждым годом число зрителей уменьшается, потому что из чемпионата уходят команды. Уже пять команд ушли посреди чемпионата. Из-за плохой работы федерации команды просто прекращали играть, инвесторы прекращали финансирование. Сейчас очередь дошла до «Пюника». Пока мы сопротивляемся», — сказал Согомонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.