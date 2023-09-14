Глушаков высказался насчёт того, что он не сыграл в матче памяти Цымбаларя из-за Карреры
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Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на информацию о том, что он не сыграл в матче памяти легенды красно-белых Ильи Цымбаларя из-за того, что этого потребовал бывший главный тренер команды Массимо Каррера.
«Спрашивайте у того, кто опубликовал эту информацию. Я не в курсе», — приводит слова Глушакова Sport24.
Напомним, ранее появилась информация, что когда Каррера узнал, что Глушаков может выйти на поле, он заявил организаторам: «Либо он, либо я». В результате Глушаков пропустил матч, а Каррера руководил сборной мира вместе с Юрием Сёминым. Итальянский специалист привёл «Спартак» к чемпионству в 2017 году. Денис Глушаков покинул «Спартак» в 2019 году, перебравшись в грозненский «Ахмат».
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