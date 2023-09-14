Бонуччи рассказал о скандальном уходе из «Ювентуса»

Защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи рассказал об уходе из туринского «Ювентуса».

«Это ложь, что в октябре мне сообщили о будущем проекте, в котором исключили меня из «Ювентуса». На самом деле именно в октябре у меня появилась возможность продолжить переговоры о продлении контракта: мы двинулись вперёд вместе, потому что клуб понял важность видеть меня в раздевалке.

Затем я услышал в интервью тренера, что мне якобы ещё в феврале этого года сообщили, что я больше не буду частью команды «Ювентуса». Это тоже неправда: тренер вызвал меня в свой кабинет только в конце марта, перед матчем Лиги Европы с «Фрайбургом», чтобы сказать, что, по его мнению, было бы неплохо начать свою тренерскую карьеру, уйдя из футбола. Я ответил, что уважаю его мнение, но не хочу останавливаться до чемпионата Европы 2024 года.

После этой встречи я больше ни с кем не разговаривал до конца мая, после последнего домашнего матча с «Миланом», когда при встрече с клубом мне сообщили, что в текущем сезоне я стартовал бы после Гатти, Бремера, Данило и молодого игрока, став пятым или шестым выбором в защите и наседкой для остальных. Я согласился, не желая создавать проблемы. В конечном итоге всё было бы как в прошлом сезоне.

Затем 13 июля (спортивный директор «Ювентуса». — Прим. «Чемпионата») Джунтоли и (его ассистент. — Прим. «Чемпионата») Манна пришли ко мне домой и унизили меня, сказав, что я больше не буду частью «Ювентуса». Что даже моё присутствие в раздевалке и на поле будет мешать развитию клуба», — приводит слова Бонуччи Sport Mediaset.