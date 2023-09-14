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Эрмосо вошла в число претенденток на награду лучшей футболистке года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила претенденток на звание лучшей футболистки 2023 года.

В список номинанток премии The Best вошли 16 футболисток: Айтана Бонмати, Линда Кайседо, Рэйчел Дэйли, Кадидьяту Дьяни, Кейтлин Фард, Мэри Фаулер, Алекс Гринвуд, Дженнифер Эрмосо, Линдси Хоран, Аманда Илестедт, Лорен Джеймс, Сэм Керр, Мапи Леон, Хината Миядзава, Сальма Паральюэло, Кира Уолш.

В прошлом году эту награду выиграла Алексия Путельяс.

«Премия Best FIFA Football Awards ежегодно отмечает самых выдающихся представителей самого популярного в мире вида спорта.

Это не только высшая награда для тренеров и футболистов, но и праздник, в котором признание получают футбольные болельщики, принимающие в нём самое активное участие», — говорится на сайте ФИФА.