Агент Бистровича допустил, что хавбек не вернётся в ЦСКА после аренды в «Балтику»

Футбольный агент Вукмил Вукмирица, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, высказался о переходе хорвата в «Балтику» на правах годичной аренды.
«Криса тепло встретили в Калининграде. Они вместе с Сергеем Игнашевичем вместе играли в ЦСКА, теперь он его тренер. Надеюсь, что у Кристияна получится помочь команде. Вернётся ли Бистрович когда-нибудь в ЦСКА? Не знаю, узнаем после окончания аренды», — приводит слова Вукмирицы Metaratings.ru.
Бистрович перешёл в ЦСКА зимой 2018 года. Последний матч за армейцев хавбек провёл в декабре 2021 года. После этого полузащитник выступал на правах аренды за «Фатих Карагюмрюк», «Лечче» и «Фортуну».
Во второй половине сезона-2022/2023 на счету Бистровича 13 матчей за «Фортуну» в чемпионате Нидерландов, в которых он отметился одним голом. Контракт хорвата с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.
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