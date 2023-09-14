Слуцкий оштрафован и отстранён от футбола на год условно

Комитет по этике РФС отстранил Леонида Слуцкого от любой футбольной деятельности на год условно.

«В связи с допущенными членом комитета сборных команд РФС Леонидом Слуцким нарушениями ст. 8 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к Леониду Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 100 000 рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 1 год условно», — написано в заявлении.

«Комитет по этике РФС пришел к выводу, что поведение Леонида Слуцкого в выпуске «Коммент.Шоу» от 14 августа не соответствует требованиям статьи 8 регламента РФС по этике («Субъектам футбола необходимо оценивать свое поведение, которое может оказать соответствующее влияние на репутацию ФИФА, УЕФА, РФС и поэтому такие субъекты должны вести себя достойно, этично, уважительно в любое время»). Ранее Леонид Слуцкий уже получал штраф и условную дисквалификацию в связи с нарушением регламента. В связи с этим, руководствуясь ст. 4 регламента РФС по этике, комитет по этике РФС решил применить к Леониду Викторовичу Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 100 000 рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 1 год условно», — прокомментировал ситуацию председатель комитета РФС по этике Андрей Стукалов.

Напомним, после матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Артёму Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами. Слуцкий поддержал Дзюбу и назвал журналиста 19-летним дебилом в эфире программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу».