«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитницы женской сборной Испании

Полузащитница мадридского «Атлетико» и женской сборной Испании Ирен Герреро перешла в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».
«Я очень счастлива! Для меня большая честь быть здесь.
Я очень горжусь тем, что являюсь частью огромной семьи под названием «Манчестер Юнайтед», и с нетерпением жду достижения всех наших совместных целей», — приводит слова Герреро пресс-служба манкунианцев.
Фото: manutd.com
Герреро на протяжении карьеры выступала за такие испанские команды, как «Бетис», «Леванте» и «Атлетико». В прошлом сезоне полузащитница провела за «матрасников» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметилась тремя результативными передачами. Также испанская футболистка провела три игры за национальную команду на прошедшем чемпионате мира, где «Фурия Роха» завоевала золотые медали.
Ранее сообщалось о нежелании основного вратаря женской команды «Манчестер Юнайтед» оставаться в нынешнем клубе.
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