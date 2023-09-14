Глеб: если в Беларусь приедет ЦСКА, любой клуб соберёт полный стадион
Поделиться
Бывший футболист БАТЭ и «Арсенала» Александр Глеб порассуждал о возможном проведении матча между клубами из России и Беларуси. Ранее стало известно, что на игру Медиалиги между «Сахалинцем» и «Амкалом» реализовано более 10 тыс. билетов. Игра пройдёт в Беларуси на «Борисов-Арене».
«На мой взгляд, если на матч с белорусской командой приедет такой соперник, как ЦСКА, любой клуб, думаю, соберёт полную «коробку».
На фоне отсутствия еврокубков у российских команд – это хорошая идея. Только эту информацию надо забрасывать в эти клубы. Согласятся ли на это ЦСКА, «Зенит» или какой-то другой клуб? Если воображать, то да, если такой топовый соперник приедет в Беларусь – это будет интересно», – приводит слова Глеба Metaratings.ru.
Комментарии
- 14 сентября 2023
-
23:17
-
23:13
-
23:05
-
22:53
-
22:47
-
22:33
-
22:20
-
22:17
-
22:04
-
21:53
-
21:51
-
21:40
-
21:30
-
21:17
-
21:07
-
20:46
-
20:45
-
20:35
-
20:27
-
20:19
-
19:58
-
19:43
-
19:40
-
19:23
-
19:08
-
19:04
-
18:50
-
18:50
-
18:46
-
18:34
-
18:27
-
18:26
-
18:10
-
17:43
-
17:43
Партнерский контент