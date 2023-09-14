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Глеб: если в Беларусь приедет ЦСКА, любой клуб соберёт полный стадион

Глеб: если в Беларусь приедет ЦСКА, любой клуб соберёт полный стадион
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Бывший футболист БАТЭ и «Арсенала» Александр Глеб порассуждал о возможном проведении матча между клубами из России и Беларуси. Ранее стало известно, что на игру Медиалиги между «Сахалинцем» и «Амкалом» реализовано более 10 тыс. билетов. Игра пройдёт в Беларуси на «Борисов-Арене».

«На мой взгляд, если на матч с белорусской командой приедет такой соперник, как ЦСКА, любой клуб, думаю, соберёт полную «коробку».

На фоне отсутствия еврокубков у российских команд – это хорошая идея. Только эту информацию надо забрасывать в эти клубы. Согласятся ли на это ЦСКА, «Зенит» или какой-то другой клуб? Если воображать, то да, если такой топовый соперник приедет в Беларусь – это будет интересно», – приводит слова Глеба Metaratings.ru.

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